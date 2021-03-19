Başkale'de bir araçta eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde, bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalarda Başkale ilçesinde, 8 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"18 Mart 2021'de elde edilen istihbari bilgiler neticesinde, Başkale ilçesi Koçdağı Mahallesi yolu üzerinde durdurulan, şüpheli D.F. yönetimindeki araçta adli makamlardan alınan arama kararı ile yapılan aramada, 8 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili şüpheli D.F. gözaltına alınmış olup adli soruşturma devam etmektedir."