Başkale'de bir ev alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkale'de bir ev alev alev yandı - Son Dakika

Başkale'de bir ev alev alev yandı

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde sobadan kaynaklı çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Başkale'de bir ev alev alev yandı, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde sobadan kaynaklı çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre yangın, Başkale ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de ikamet eden Mehmet Karaman'a ait müstakil evde çıktı. Karaman ailesi, ısınmak için kömür sobasını yaktıktan sonra şiddetli rüzgarın esmesi sonucu sobanın bacası çekmedi. Bu sırada ateşin sobadan geri çıkması sonucu eşyalar alev aldı. Mehmet Karaman, çocuklarını dışarı çıkartıp komşularına teslim ettikten sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale Grup Amirliği ekipleri, 1 araç ve 6 personelle olay yerine intikal edip yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - VAN

Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 kişi yaralandı
İran sınırında yürek yakan olay! Donarak yaşamını yitirdi Evimi yakanı bulun diye feryat eden kadının, kendi evini yaktığı ortaya çıktı Fransa'da öldürdü Bursa'da itiraf etti! Yasak aşk cinayetinin detayları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:40 Bolivya, Meksika büyükelçiliğine sığınan 20 muhalif siyasetçinin peşine düştü - Son Dakika Haber
20:29 Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika Haber
20:28 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Kanal İstanbul" açıklaması - Son Dakika Haber
20:25 Şili'deki orman yangını söndürme çalışmaları hava destekli sürüyor - Son Dakika Haber
20:18 Ressam Devrim Erbil: "Sanatı yapabilmek için diploma yetmiyor" - Son Dakika Haber
20:10 İdlib'de on binlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde! Uluslararası ajanslar görüntüledi - Son Dakika Haber
19:56 Vicdansızlık kamerada! Bebeğini apartmanın önüne bırakıp gitti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 20:54:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkale'de bir ev alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]