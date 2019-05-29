Son Dakika Haberleri: Başkale'de bir evde 90 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Başkale'de bir evde 90 kaçak göçmen yakalandı

46 dakika önce

VAN'ın Başkale ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 90 kaçak göçmen yakalandı.

Başkale'de bir evde 90 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
VAN'ın Başkale ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 90 kaçak göçmen yakalandı. 
Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Başkale Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ömerdağı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Uzun süredir boş olan evde 57'si Pakistan, 31'i Afganistan, 1'i Bangladeş, 1'i İran uyruklu olmak üzere toplam 90 kaçak göçmen ele yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından  Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 
 


- Van
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:35 Kaynak: DHA
Jandarma, Van, Başkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arazi tartışması yüzünden başlayan kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var Jandarmanın sahte belge operasyonu saniye saniye kamerada İstanbul'da, 34 hamile çocuğu adli makamlara bildirmeyen 18 doktorun hapsi istendi! Eski eşini, polisin ve oğlunun önünde tekme tokat dövdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:21:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkale'de bir evde 90 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]