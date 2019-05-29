Başkale'de bir evde 90 kaçak göçmen yakalandı
46 dakika önce
VAN'ın Başkale ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 90 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:35 Kaynak: DHA
VAN'ın Başkale ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 90 kaçak göçmen yakalandı.
Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Başkale Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ömerdağı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Uzun süredir boş olan evde 57'si Pakistan, 31'i Afganistan, 1'i Bangladeş, 1'i İran uyruklu olmak üzere toplam 90 kaçak göçmen ele yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- Van
Arazi tartışması yüzünden başlayan kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
Jandarmanın sahte belge operasyonu saniye saniye kamerada
İstanbul'da, 34 hamile çocuğu adli makamlara bildirmeyen 18 doktorun hapsi istendi!
Eski eşini, polisin ve oğlunun önünde tekme tokat dövdü