Başkale'de "Bir oyun bin tebessüm" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkale'de 'Bir oyun bin tebessüm' projesi - Son Dakika

Başkale'de "Bir oyun bin tebessüm" projesi

6 saat önce

Başkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hayata geçirilen "Bir oyun bin tebessüm" projesi, kırsal mahallelerdeki okullarda devam ediyor.

Başkale'de

Başkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hayata geçirilen "Bir oyun bin tebessüm" projesi, kırsal mahallelerdeki okullarda devam ediyor.


Proje kapsamında Başkale Kız Meslek Lisesi öğrencileri, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Hatipova Mahallesi ilkokulundaki öğrencilere yönelik tiyatro gösterisi sahneledi.

Etkinliğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın eşi Esra Solak ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerle tiyatro oyununu izledi.

Solak, trafik kuralları, saygı ve hoşgörü konularının işlendiği oyunun ardından öğrencilerle pasta kesti, hediyeler verdi.

Başkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ali Koç'a sert sözler: Şampiyonluğumuzu çaldınız
Alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti Mavericksli Luka Doncic, yaptığı triple double ile NBA tarihine geçti Simit tablasıyla girdiği bayide telefonla oynayan çocuğun görüntüleri yürek burktu

Son Dakika Haberleri
17:08 Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
17:07 Türkiye'nin en büyük 3'üncü gök taşı, Çorum Müzesi'nde sergileniyor - Son Dakika
17:06 Polis memuru yaşamına son verdi - Son Dakika
17:06 KAMERASIZ YERLERİ SEÇİYORLARDI, KAMERAYA YAKALANDILAR - Son Dakika
17:02 Ağrı Valisi Elban, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u ziyaret etti - Son Dakika
16:02 Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı - Son Dakika
16:01 Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 17:10:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkale'de "Bir oyun bin tebessüm" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]