Başkale'de bir şahsın beline sarılı vaziyette 1.5 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkale'de bir şahsın beline sarılı vaziyette 1.5 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Başkale'de bir şahsın beline sarılı vaziyette 1.5 kilo eroin ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir minibüste yaptıkları aramada yolcu olarak bulunan şahsın beline sarılı vaziyette 1.5 kilo eroin ele geçirildi.

Başkale'de bir şahsın beline sarılı vaziyette 1.5 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir minibüste yaptıkları aramada yolcu olarak bulunan şahsın beline sarılı vaziyette 1.5 kilo eroin ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında bir minibüste arama yapıldı. Yapılan kontrolde şüpheli bir şahsın üst aramasında bel çevresine gizlenmiş vaziyette 1.5 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs gözaltına alınırken, tahkikat devam ediyor" denildi. - VAN

Jandarma, Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:58 Kaynak: İHA

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ŞU AN BURADASINIZ: Başkale'de bir şahsın beline sarılı vaziyette 1.5 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
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