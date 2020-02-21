Başkale'de biriken karlar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkale'de biriken karlar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor - Son Dakika

Başkale'de biriken karlar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

6 saat önce

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Van'ın Başkale ilçesinde biriken karlar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıp, dereye boşaltılıyor.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Van'ın Başkale ilçesinde biriken karlar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıp, dereye boşaltılıyor.

Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesinde ilçe merkezinde karla mücadele ekiplerince çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgi alan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, zorlu kış şartlarında yoğun mesai harcadıklarını anlattı.

"Kış mevsimi bu yıl ağır geçiyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışıyor." diyen Solak, "Karla mücadele çalışmasının külfetli olduğunu biliyoruz. Ancak halkımıza sorunsuz ve kaliteli hizmet sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Başkale'de biriken karlar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Zabıta Müdürlüğü, Asım Solak, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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