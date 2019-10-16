Başkale'de cezaevi firarisi yakalandı
19 dakika önce
Van'ın Başkale ilçesinde cezaevi firarisi N.Y, jandarma ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:52 Kaynak: AA
Van'ın Başkale ilçesinde cezaevi firarisi N.Y, jandarma ekiplerince yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttüğü çalışmalar sonucu cezaevinden izne gelen ve bir daha dönmeyen N.Y'nin Böğrüpek köyünde kaldığını tespit etti.
İran sınırına yakın bölgede koyun otlatırken jandarma ekiplerince yakalanan N.Y, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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