Son Dakika Haberleri: Başkale'de cezaevi firarisi yakalandı
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Başkale'de cezaevi firarisi yakalandı

19 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde cezaevi firarisi N.Y, jandarma ekiplerince yakalandı.

Başkale'de cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde cezaevi firarisi N.Y, jandarma ekiplerince yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttüğü çalışmalar sonucu cezaevinden izne gelen ve bir daha dönmeyen N.Y'nin Böğrüpek köyünde kaldığını tespit etti.

İran sınırına yakın bölgede koyun otlatırken jandarma ekiplerince yakalanan N.Y, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma, Başkale, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:52 Kaynak: AA
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