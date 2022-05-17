Başkale'de çiftçilere 4 bin badem fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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Başkale'de çiftçilere 4 bin badem fidanı dağıtıldı

17.05.2022 12:34
Başkale'de çiftçilere 4 bin badem fidanı dağıtıldı

Başkale Ziraat Odası Başkanlığı ile Van Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle ilçede meyve üretimini artırmak için çiftçilere 4 bin badem fidanı dağıtıldı.

Başkale Ziraat Odası Başkanlığı ile Van Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle ilçede meyve üretimini artırmak için çiftçilere 4 bin badem fidanı dağıtıldı.

Ziraat Odasının bahçesinde muhtarların ve çiftçilerin katılımıyla dağıtılan fidanlar, ilçedeki meyve bahçelerinde toprakla buluşturulacak.

Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan, Başkale'nin tarım ve hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğunu belirtti.

İlçenin meyve yetiştiriciliğinde sürekli geliştiğini aktaran Aşkan, şöyle konuştu:

"Kayısı, erik, kiraz, şeftali gibi birçok meyve ağacı ilçemizde var. Fındık ve cevizin yanında badem ağacı da ilçemizde yetişiyor. Orman İşletme Müdürlüğümüz ile 4 bin badem fidanı getirerek çiftçilerimize dağıttık. Çiftçilerin çabası ve gayretiyle ilçedeki algıyı değiştireceğiz. Her zaman çiftçilerimiz ve üreticilerimizin yanında olacağız. Başkale'de ağaç çok az. Meyve ağaçlarıyla ilçemizi önemli yere getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız burada bir kültür oluşturmak."

Üreticilerden Şehmus Erdaş ise yaylalarında meyve ağaçlarının bulunduğunu belirterek, "Başkale Ziraat Odası Başkanımız Rahmi Aşkan'dan badem fidanımızı aldık. Bunları götürüp bahçemize dikeceğiz. Daha önceden de badem fidanları diktik ancak verim başlamadı. Birkaç yıl sonra meyveleri toplayacağız inşallah." dedi.

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Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Ziraat Odası, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkale'de çiftçilere 4 bin badem fidanı dağıtıldı - Son Dakika


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