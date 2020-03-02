Başkale'de çığ nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkale'de çığ nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Başkale'de çığ nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı

6 saat önce

VAN'ın Başkale ilçesinde düşen çığ nedeniyle kapanan Esenyamaç Mahallesi'nin yolu, yapılan temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Başkale'de çığ nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı, System.String[]

VAN'ın Başkale ilçesinde düşen çığ nedeniyle kapanan Esenyamaç Mahallesi'nin yolu, yapılan temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Başkale ilçesinde depremde etkilenen Esenyamaç Mahallesi yoluna dün çığ düştü. Ulaşıma kapanan yol için Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Bir dozer ve bir ekskavatör ile yapılan çalışmayla kar kütlesi temizlenerek, yol yeniden ulaşıma açıldı.


Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:28 Kaynak: DHA
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