Başkale'de Çığın Kapattığı Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı

VAN'da, çığ nedeniyle kapanan, İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı mahalle yolları, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

VAN'da, çığ nedeniyle kapanan, İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı mahalle yolları, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.



Yurdun birçok bölgesinde ilkbahar havası yaşanırken, Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Nenehatun, Oğulveren ve Sualtı mahallelerinde, nisan ayında karla mücadele çalışmaları yürütüldü. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çığ düşmesi sonucu kapanan mahalle yollarını açmak için yoğun çalışma yaptı. Gece gündüz sürdürülen çalışmalar sonucu mahalle yollarındaki kar kütleleri temizlenerek, yollar ulaşıma açıldı. - Van

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