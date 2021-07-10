Van'ın Başkale ilçesinde "Başkale'de Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın, Haydi İlk Kulacı Atmaya Var Mısın" Projesi kapsamında çocuklara yüzme eğitimi veriliyor.

Kaymakamlık Aile Destekleme Merkezi (ADEM) tarafında yürütülen proje kapsamında 8-12 yaş aralığında 60 çocuğa deneyimli antrenörler tarafında belediyenin yarı olimpik yüzme havuzunda eğitimler verilmeye başlandı.

ADEM Koordinatörü Rabia Mühürci, kaymakamlıkça başlatılan projeye çocukların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Çocuklardan Sedat Karaaslan da yüzme öğrenmek için geldiğini belirterek, "Daha önce hep parkların havuzlarında yüzüyordum. Burası çok güzel. Yüzmeyi öğrenip her zaman buraya geleceğim." diye konuştu.