Başkale'de, çuval içinde 4,5 kilo afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika
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Başkale'de, çuval içinde 4,5 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Başkale'de, çuval içinde 4,5 kilo afyon sakızı ele geçirildi

10.02.2021 10:22

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan arazi aramalarında, çuval içinde 4 kilo 500 gram afyon sakızı ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan arazi aramalarında, çuval içinde 4 kilo 500 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Başkale Jandarma Komutanlığı'na bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar kapsamında, ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki Böğrüpek Mahallesi'nde boş arazide arama yapıldı. Aramalar sonucu çuval içinde 4 kilo 500 gram afyon sakızı ele geçirilirken, bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için de çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Başkale'de, çuval içinde 4,5 kilo afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkale'de, çuval içinde 4,5 kilo afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika
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