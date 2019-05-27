Son Dakika Haberleri: Başkale'de dar gelirli ailelere yardım

Başkale'de dar gelirli ailelere yardım

5 saat önce

Van'ın Başkale Kaymakamlığı, ramazan ayında ilçedeki dar gelirli bin 435 aileye ayni ve nakdi yardımda bulundu.

Başkale'de dar gelirli ailelere yardım, System.String[]
Van'ın Başkale Kaymakamlığı, ramazan ayında ilçedeki dar gelirli bin 435 aileye ayni ve nakdi yardımda bulundu.
Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) başlatılan "Sosyal Market" projesi kapsamında ramazan ayında 750 aileye gıda ürünleri ve temizlik malzemelerinin bulunduğu ramazan paketi dağıtıldı.
Ayrıca 685 ihtiyaç sahibi aileye para yardımında bulunan SYDV, bayram öncesinde ailelerin yüzünü güldürdü.
Kaymakam Asım Solak, ramazan ayının maneviyatın güçlü olduğu bir ay olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımıza her alanda yardımcı olmaya gayret ediyoruz. İlçemizde yaşayan yoksul, kimsesiz, dul, yetim, ihtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi yardımlar yapıyoruz. Devletimiz ve bizler her zaman vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:05 Kaynak: AA
Van, Başkale, Güncel
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