Başkale'de deprem bölgesinde yaralar sarılıyor - Son Dakika

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde büyük çapta hasar gören Van'ın Başkale ilçesine bağlı 4 mahallede yaralar sarılıyor.

Depremde Özpınar, Güvendik ve Gelenler mahalleler yerle bir oldu. Başkale ilçesinde yıkıma sebep olan depremlerin ardından seferberlik ilan etti. Bölgedeki ahırların enkaz kaldırma çalışmaları başlarken, hayvanlar için de çadırlar kuruluyor. Bölgeye giden ekipler Özpınar, Gelenler, Güvendik, Kaşkol ve Böğrüpek mahallelerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) depremin hemen ardından bölgeye yaklaşık 5 bin çadır, soba, battaniye gönderip çadır kentleri kurarken, 112 Sağlık ve UMKE ekipleri de vatandaşlara sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Vatandaşlar ise enkaz altında kalan ve kullanılmaya elverişli eşyalarını çıkararak çadırlara götürüyor. Bazı vatandaşlar da evlerini yakın köy ve mahallere taşıyor. Depremden hem sonra devletin tüm imkanlarıyla kendileri için seferber olduğunu söyleyen vatandaşlar, yetkilere teşekkür ettiler.

(Harun Aksu/İHA)