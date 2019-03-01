Başkale'de Deprem ve Yangın Tatbikatı

Van'ın Başkale ilçesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.



Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda gerçekleştirilen tatbikata itfaiye ve sağlık ekipleri katıldı.



Öğrencilere deprem ve yangından korunma yöntemleriyle ilgili bilgilerin aktarıldığı tatbikatta, senaryo gereği mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı.



Tatbikatı öğrenci ve öğretmenler ilgiyle izledi.



Tatbikatın ardından okul idarecileri, itfaiye ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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