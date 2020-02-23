Başkale'de depremzedeler, kurulan çadırlara yerleştiriliyor - Son Dakika
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Başkale'de depremzedeler, kurulan çadırlara yerleştiriliyor

6 saat önce

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan ve sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin en çok hasar verdiği Van'ın Başkale ilçesinin Özpınar Mahallesi'nde, AFAD ve Kızılay ekiplerince kurulan çadırlara depremzedeler yerleştirilmeye başlandı.

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan ve sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin en çok hasar verdiği Van'ın Başkale ilçesinin Özpınar Mahallesi'nde, AFAD ve Kızılay ekiplerince kurulan çadırlara depremzedeler yerleştirilmeye başlandı.

Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UMKE, jandarma, AFAD ve diğer ekiplerin depremzedeler için seferber olduğunu söyledi.

Tüm ekiplerin alanda çalıştığını anlatan Uçar, "Bin ısıtıcı, 6 bin 120 battaniye, 616 yatak ve 16 metrekarelik bin 160 çadırımız deprem bölgesine ulaştı. Hayvan çadırı olarak da 112 metrekare çadırlarımız şu an buraya ulaştı. Bazı malzemelerimiz de yolda. Kızılay ekipleri sıcak çorba ve kumanya dağıtımı yaptı. Yine sivil toplum örgütlerindeki yardımların bir kısımı da gelmeye başladı." dedi.

Köylerde arama tarama çalışmalarının tamamlandığını belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Şu an kurtarılmayı bekleyen bir vatandaşımız yok. Yıkık sayısı fazla görünüyor. Bugün itibariyle hasar tespit çalışmaları başladı. İnşallah yaraları en kısa sürede saracağız. Çadır kurulumu devam ediyor. Köylerimize ısıtıcılar sevk ettik. Aileleri de çadırlara yerleştirmeye başladık. Ailelerin evlerine yakın yerlerde çadır kurma talepleri vardı. Evlerinin yakınlarına da çadır kurmaya başladık. Bütün ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Tüm köylerde ekiplerimiz çalışıyor."

Başkale'de depremzedeler, kurulan çadırlara yerleştiriliyor

Kızılay, Başkale, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:59 Kaynak: AA
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