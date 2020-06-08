Başkale'de depremzedelere yapılacak kalıcı konutlar için başvurular başlıyor - Son Dakika

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 23 Şubat 2020 tarihinde, Başkale'de meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin de yaralandığı depremde hasar gören mahallelerin muhtarlarıyla toplantı yaparak, kalıcı konutların en kısa sürede tamamlanması için yoğun bir çalışma başlattıklarını, hak sahiplerinin 15 Haziran'dan itibaren başvuru yapabileceğini söyledi.

Başkale İlçesi Özpınar Mahallesi'ne beraberinde AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile gelen Vali Bilmez'i, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 6.Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ile muhtarlar karşıladı. Özpınar Ortaokulu'nda muhtarlarla toplantı yapan Vali Bilmez, depremin hemen ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Depremin sabah saatlerinde meydana geldiğini, aynı gün öğlen saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun deprem bölgesine gelerek, incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Vali Bilmez, devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi. Kısa sürede bölgeye geçici barınma için çadırların, ardından konteynerlerin kurulduğunu anlatan Vali Bilmez, depremzede vatandaşların gıda ve sıcak yemek ihtiyaçlarının da en kısa sürede giderildiğini ifade etti.

Devletin hiç kimseyi mağdur etmediğinin altını çizen Vali Bilmez, hayvanı telef olan vatandaşların gerekli desteği aldığını dile getirdi. Şimdi de kalıcı konutlar için çalışma başlatıldığını vurgulayan Vali Bilmez, "Deprem sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Elazığ 'da depremzedeler için ne yapılmışsa Başkale ilçesindeki depremzedeler için de aynısının yapılması için talimat verdi. Tüm kurumlarımız seferber olarak koordinasyon içerisinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yoğun bir çaba gösterdi. Depremin ilk saatlerinde panik yaşansa da kısa sürede bu hava yerini sükunete bıraktı. Depremzede vatandaşlarımızın da desteğiyle sorunlar hızla çözülerek, talepler yerine getirildi" dedi.

Zor sürecin geride kaldığını ve pandemi nedeniyle biraz ertelenen hizmetlerin hızla yapılması için çalıştıklarını belirten Vali Bilmez, şöyle konuştu:

"Şimdi kalıcı konutların yapılması için çalışıyoruz. Enkazlar kaldırıldı. Kısa sürede sizlerin evlerini yapıp, teslim etmek istiyoruz. Hak sahipleri için 15 Haziran 2020 tarihi itibariyle başvurular başlıyor. 2 aylık bir süre var. Bu süre içinde başvuru yapılmadığı takdirde hak sahipliği iptal ediliyor. Başvuruları hak sahipliği komisyonu değerlendirip, onay verecek. Sizden istenen evraklarınızı kısa sürede tamamlayın. Çünkü ne kadar kısa sürede bu işlemleri tamamlarsak o kadar çabuk evlerin inşaatına başlayabiliriz. Özellikle yer seçimi konusunda muhtarlarımıza çok büyük görev düşüyor. Birlik beraberlik içinde yaralarımızı kısa sürede saralım. Buz süreci sonuna kadar takip edeceğiz."

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, Türkiye 'nin her yerinin kendileri için aynı olduğunu belirterek, "Elazığ'daki depremde ne yapıldıysa burada da aynısı yapıldı, yapılacak. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız zorluk, çözemeyeceğimiz sorun yoktur. Devletimiz dayanaklı evler yapmak için projeler hazırladı. Devletimize sahip çıkalım, el birliğiyle sorunlarımızı çözelim" diye konuştu.

Toplantı, muhtarların talep ve isteklerini bildirmesiyle son buldu.

Başkale İlçesinde 23 Şubat 2020'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremde İran sınırında bulunan 25 mahallede yaklaşık 4 bin konut hasar görmüş, 10 vatandaş hayatını kaybetmiş, 59 vatandaş da yaralanmıştı