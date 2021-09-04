Başkale'de drone destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Van- Hakkari kara yolu kontrol noktasında gerçekleştirilen denetimlerde, emniyet kemeri takmayan, kamyonların kasa brandasını kapatmayan ve kara yolunda kontrolsüz bekleme yapan bazı sürücüleri drone ile tespit etti.

Kuralları ihlal eden sürücüler, kontrol noktasında durdurularak cezai işlem uygulandı.

Denetimler, gün boyu devam edecek.