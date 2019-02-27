Son Dakika Haberleri: Başkale'de Eğitime Kar Engeli

Başkale'de Eğitime Kar Engeli

51 dakika önce

VAN(AA) - Van'ın Başkale ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Başkale'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
VAN(AA) - Van'ın Başkale ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

İlçede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkez ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri de ilçe genelinde yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:36 Kaynak: AA

Van, Başkale, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Taksici, Polislerin Devreye Girmesine Rağmen Eşini İntihar Edeceğine İnandıramadı Kar Yağışı Yurdu Terk Etmiyor! İstanbul'a Yeniden Karla Karışık Yağmur Geliyor

Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar Son Dakika! Rusya ve Suriye Ortak Açıklama Yaparak ABD Askerlerinin Suriye'yi Terk Etmesi Çağrısında Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 11:27:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkale'de Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]