Başkale'de eğitime kar engeli - Son Dakika

Başkale'de eğitime kar engeli
6 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Başkale Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle 14 Ocak 2020 Salı günü Başkale ilçemizde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli olacak" denildi. - VAN
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