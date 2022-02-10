Doğu Karadeniz Bölgesi'nde soğuk havayla birlikte kar yağışı etkili oldu. Bölgenin özellikle yüksek kesimlerinde yağan kar, Gümüşhane ve Bayburt'ta günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bayburt'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü, Bayburt- Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidi'nde zaman zaman ulaşımda aksama yaşandı. Kar nedeniyle Gümüşhane'de kent merkezi ve 5 ilçede toplam 128 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yoğun mesaiyle kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 50 santimetreye ulaştığı yolları ulaşıma açmaya çalışıyor. Kar yağışı nedeniyle 2 kentte de ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bugün için ara verildi.Bayburt Valiliği'nce yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olacağı muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına 10.02.2022 Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır" denildi. Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada da il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve donun olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Trafiğe çıkacak sürücülerden buzlanmaya karşı dikkat etmesi istenilen açıklamada, merkezin yanı sıra Kelkit, Şiran ve Köse ilçelerinde tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane ve Bayburt'ta okullara kar tatili - Son Dakika