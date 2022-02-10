Gümüşhane ve Bayburt'ta okullara kar tatili - Son Dakika

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Gümüşhane 'de 128 köy yolu, ulaşıma kapandı. Gümüşhane ve Bayburt 'ta tüm okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde soğuk havayla birlikte kar yağışı etkili oldu. Bölgenin özellikle yüksek kesimlerinde yağan kar, Gümüşhane ve Bayburt'ta günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bayburt'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü, Bayburt- Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidi'nde zaman zaman ulaşımda aksama yaşandı. Kar nedeniyle Gümüşhane'de kent merkezi ve 5 ilçede toplam 128 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yoğun mesaiyle kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 50 santimetreye ulaştığı yolları ulaşıma açmaya çalışıyor. Kar yağışı nedeniyle 2 kentte de ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bugün için ara verildi.