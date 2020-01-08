Başkale'de eksi 20 derecede yiyecek arayan tilki dondu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkale'de eksi 20 derecede yiyecek arayan tilki dondu - Son Dakika

Başkale'de eksi 20 derecede yiyecek arayan tilki dondu

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan Sibirya soğukları, bir tilkinin donmasına neden oldu.

Başkale'de eksi 20 derecede yiyecek arayan tilki dondu, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan Sibirya soğukları, bir tilkinin donmasına neden oldu.


Başkale ilçesinde donmuş halde bir tilki bulundu. Gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ilçede yaşamı olumsuz etkiliyor. 2 bin 400 rakımlı ilçede gündüzleri hava sıcaklığı sıfırın altında 10 ile 15 derece arasında değişirken, geceleri ise sıcaklık sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor. İlçe merkezi Tepebaşı Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar tarafından bir tilkiyi donmuş halde bulundu. Tilkinin ilçe merkezinde yiyecek aramaya gelirken donduğu tahmin ediliyor. - VAN

Başkale, Sibirya, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz
Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü

Son Dakika Haberleri
17:03 AVM'DE KAFENİN ÇATISI ÇÖKTÜ (4) - Son Dakika
16:58 BEÜ Tıp Fakültesi 'Batı Karadeniz Tıp Dergisi'nin yeni sayısı yayınlandı - Son Dakika
16:58 Kar nedeniyle Spil'e 2 gündür ulaşım kapalı - Son Dakika
16:58 Sokak hayvanları unutulmuyor - Son Dakika
16:57 Yeşilyurt Belediyesi, 'Birimler Arası Voleybol Turnuvası' düzenledi - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika
15:42 Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 17:07:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkale'de eksi 20 derecede yiyecek arayan tilki dondu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]