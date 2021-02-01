Başkale'de elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Başkale'de elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

01.02.2021 11:53
Başkale'de elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki Şiyar Akkuş yaşamını yitirdi.

Van'ın Başkale ilçesinde elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki Şiyar Akkuş yaşamını yitirdi.

Uğurlu Mahallesi'nde kardeşleriyle kartopu oynayan Akkuş, evlerinin önünde bulunan elektrik teline temas etti.

Elektrik akımına kapılan çocuğun yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşamını yitirdiğini belirlediği Akkuş'un cesedini, Başkale Devlet Hastanesine götürdü.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan Akkuş'un cenazesi Uğurlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Başkale, Şiyar, 112, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkale'de elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyali verdi Teyze herkesi kendine hayran bıraktı! Kediyi sevme şekli izleyenlerin içini ısıttı Arkadaş cinayetinde kan donduran detaylar: Dövüp silahla vurmuş, boğduktan sonra da cesedin yanması için ormanı yakmış Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi 16 yaşındaki bir genç, polis kılığına girerek Navalny protestolarında görev yapan polislerin arasına sızdı Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı
Fenerbahçe, Ozan Tufan için gelen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmedi Fenerbahçe, Ozan Tufan için gelen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmedi         
12:12
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi         
11:46
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak         
11:33
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi         
11:15
Metroda Chucky kostümlü sosyal deney! Kadınlara yönelik tacizde farkındalık oluşturmak istendi Metroda Chucky kostümlü sosyal deney! Kadınlara yönelik tacizde farkındalık oluşturmak istendi         
11:13
Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor         
10:44
Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı         
10:06
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı         
09:33
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı         
08:02
Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum         
07:50
İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme: Fenerbahçe'nin çok büyük bir zaferidir İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme: Fenerbahçe'nin çok büyük bir zaferidir         
00:03
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır         
18:18
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu         
17:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 12:32:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkale'de elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei