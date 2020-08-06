Başkale'de emniyet binası ve polis lojmanları yapılıyor - Son Dakika

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde vatandaşların kamu alanından aldığı hizmetlerden çok daha hızlı ve kolay bir şekilde faydalanabilmeleri için yeni emniyet müdürlüğü binası ve 70 daireli polis lojmanı yapılıyor.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Başkale'de yapılan İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. İlçe Emniyet Müdürü Vekili Veyis Emre Yeşilırmak tarafından karşılanan Kaymakam Solak, yeni inşa edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ve lojmanlarda incelemelerde bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerini gezerek bilgi alan Kaymakam Solak, "Başkale'mize yakışır bir bina yapılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Artık emniyet mensuplarımız daha rahat, daha konforlu ve daha teknolojik bir binada hizmetlerini yürütecek" dedi. - VAN