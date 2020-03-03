Başkale'de EYP düzeneği ve el bombası fünyesi ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkale'de EYP düzeneği ve el bombası fünyesi ele geçirildi - Son Dakika

Başkale'de EYP düzeneği ve el bombası fünyesi ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah, el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ve el bombası fünyesi ele geçirildi.

Başkale'de EYP düzeneği ve el bombası fünyesi ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah, el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ve el bombası fünyesi ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi için Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Tuluklu Mezrası kırsalında 3 Mart günü planlanan Şehit Uzman Jandarma IV. Kademeli Çavuş Emrah Ceylan (2020-36) operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyonda tespit edilen sığınaklarda yapılan aramada; 2 adet kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 11 adet EYP düzeneği, 20 adet el bombası fünyesi, çok sayıda mühimmat ve tıbbi malzeme ele geçirilerek delil niteliğindeki malzemelere el konulmuş olup diğerleri yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Jandarma, Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:04 Kaynak: İHA
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