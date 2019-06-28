Başkale'de fırınlar denetlendi
1 saat önce
Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırın ve imalathanelerde denetimlerde bulundu.
Başkale
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:28 Kaynak: AA
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, ilçedeki fırın ve imalathanelerde denetimlerde bulundu.
Ekipler, işletmelerin yönetmeliklere çalışıp çalışmadıkları, hijyen koşulları, üretimde kullanılan mamullerin son kullanım tarihleri, çalışanların kılık kıyafet temizliği gibi hususları kontrol etti.
Ekmeklerin gramajlarını da denetleyen ekipler, kurallara uymayan iş yeri sahiplerini uyararak tekrarlanması durumunda haklarında cezai işlem uygulanacağını belirtti.
Boğaz'da bir gemi, Şehir Hatları vapuruna çarptı! O anlar kamerada
Karayolları'ndan FSM'deki çalışmayla ilgili açıklama geldi!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki ilk atamalarını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Liderler Yemeği ve kültürel programa katıldı