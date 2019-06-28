Son Dakika Haberleri: Başkale'de fırınlar denetlendi
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Başkale'de fırınlar denetlendi

1 saat önce

Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırın ve imalathanelerde denetimlerde bulundu.

Başkale'de fırınlar denetlendi, System.String[]
Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırın ve imalathanelerde denetimlerde bulundu.
Ekipler, işletmelerin yönetmeliklere çalışıp çalışmadıkları, hijyen koşulları, üretimde kullanılan mamullerin son kullanım tarihleri, çalışanların kılık kıyafet temizliği gibi hususları kontrol etti.
Ekmeklerin gramajlarını da denetleyen ekipler, kurallara uymayan iş yeri sahiplerini uyararak tekrarlanması durumunda haklarında cezai işlem uygulanacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:28 Kaynak: AA
Zabıta Müdürlüğü, Başkale, Güncel
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