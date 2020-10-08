Başkale'de "Gezgin EBA Destek Noktası" kırsaldaki öğrencilerle buluşuyor - Son Dakika

Başkale ilçesinde hayata geçirilen "Gezgin EBA Destek Noktası", kırsal mahallelerdeki öğrencilerle buluşuyor.

Başkale Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Gezgin EBA Destek Noktası, özellikle kırsalda ulaşımda sıkıntı yaşayan öğrencilere hizmet vermeye başladı.

Gezici EBA Destek Noktasında görevli öğretmen Bahar Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle kırsalda yaşayan, internet erişimi ile bilgisayar veya tableti olmayan öğrencilere, eğitim öğretim hizmetini vermek adına bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Kaya, "Kaymakamımızın desteğiyle temin ettiğimiz tablet ve internetle öğrencilerimize gezici EBA hizmeti veriyoruz. Öğrenciler canlı derslere girme fırsatı buluyor. Kırsal mahallelerimizi geziyoruz. İnşallah çocuklar daha çok faydalanabilir. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Gezici EBA Destek Noktası Aracının sunduğu internet hizmetiyle ders yapma imkanına kavuşan 8. sınıf öğrencisi Şiyar Gülten ise matematik dersinde üslü sayılar konusunu işlediklerini, öğretmeninin sorduğu soruları yanıtladığını belirtti.