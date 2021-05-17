Başkale'de gümrük kaçağı 2 bin 400 paket sigara ele geçti - Son Dakika

VAN'ın Başkale ilçesinde, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi (KOM) ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu ilçeye bağlı Güvenlik Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı sigaralarla ilgili Y.K. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.