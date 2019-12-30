Başkale'de 'Güven Kantini' dönemi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde bir okulda başlatılan "Güven Kantini" uygulaması kapsamında öğrenciler aldıklarının ücretini kumbaraya bırakırken, ilk günden bu yana uygulama açık vermeden başarıyla devam ediyor.



Başkale ilçesindeki bir okulda öğrencilere dürüstlük ve güven duygularını aşılamak amacıyla başlatılan "Güven Kantini" uygulaması başarıyla sürdürülüyor. Merkez Başkale İlkokulunda eğitim öğretim yılının başında okul yönetimince "Güven Kantini" uygulamasının hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda kantinden alışveriş yapan öğrenciler, aldıklarının ücretini kumbaraya bırakıp ayrılıyor. Uygulama kapsamında ilk günden bu yana kumbara açık vermeden başarıyla devam ediyor.



Okul Müdür Yardımcısı Hande Güllü Gözaçan, öğrencilerin uygulamaya güzel adapte olduğunu belirterek, "Bu okulumuzda öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamaları için biz bir stant kurduk. Bu standımızın adını da 'Güven Kantini' koyduk. Öğrencilerimizin sorumluluk bilincini, dürüstlük değerini ve aynı zamanda tutumluluk değerini kazanması amacıyla belirlediğimiz ihtiyaç malzemelerini standa bırakıyoruz. Öğrencilerimiz de ürünleri alarak belirlenen tutardaki parayı kumbaraya atıyorlar. Kumbaradaki parayı her gün tutanak halinde topluyoruz. Topladığımız parayı okul aile birliğiyle beraber okulumuzun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Böylece okulumuz kendi ihtiyaçlarını öğrencilerimiz ve ailelerimiz sayesinde gidermiş oluyor. Bu güzel bir proje oldu. Çocuklarımız hem sorumlu hem de tutumlu olma yolunda ilerliyorlar" diye konuştu.



Öğrencilerden Azra Nur Kılınç da müdürleri ve öğretmenlerinin kendilerine güvenmesinin gurur verici olduğunu dile getirerek, "Öğretmenlerimizin temin ettikleri eşyaları alıyoruz. Parasını da kumbaraya atıyoruz. Böyle sorumluluk sahibi oluyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN