Başkale'de "güven kantini" uygulaması - Son Dakika
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Başkale'de "güven kantini" uygulaması

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde bir okulda başlatılan "güven kantini" uygulaması kapsamında öğrenciler, kurulan stantta yer alan ürünlerden istediğini alarak parasını kumbaraya atıyor.

Başkale'de

Van'ın Başkale ilçesinde bir okulda başlatılan "güven kantini" uygulaması kapsamında öğrenciler, kurulan stantta yer alan ürünlerden istediğini alarak parasını kumbaraya atıyor.

Başkale İlkokulu idarecileri, öğrencilerin dürüstlük ve güven duygularını geliştirmek amacıyla "güven kantini" uygulamasını başlattı.

Bu kapsamda kantine gelen öğrenciler, oluşturulan stantlardaki ürünlerden istediklerini alarak parasını kumbaraya bırakıyor.

Okul Müdür Yardımcısı Hande Güllü Gözaçan, öğrencilerin uygulamaya kısa sürede uyum sağladığını söyledi.

Öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaları için stant kurduklarını belirten Gözaçan, "Bu standımızın adını da 'güven kantini' koyduk. Öğrencilerimizin sorumluluk bilincini, dürüstlük ve aynı zamanda tutumluluk değeri kazanması amacıyla yaptık. Belirlediğimiz ihtiyaç malzemelerini buralara bıraktık. Öğrenciler ürünleri alarak parayı kumbaraya atıyor." dedi.

Kumbaradaki parayı her gün tutanakla çıkardıklarını belirten Gözaçan, şunları kaydetti:

"Topladığımız parayı okulumuzun ihtiyaçlarında kullanıyoruz. Böylece okulumuzun ihtiyaçlarını öğrencilerimiz ve ailelerimiz sayesinde gidermiş oluyoruz. Güzel bir proje oldu. Çocuklarımız hem sorumlu hem de tutumlu olma yolunda ilerliyorlar."

Öğrencilerden Azra Nur Kılınç da kendilerine güvenen öğretmenlerine teşekkür ederek, bu sayede sorumluluk sahibi olduklarını dile getirdi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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