Son Dakika Haberleri: Başkale'de "Hoş Geldin Bebek" Projesi

Başkale'de "Hoş Geldin Bebek" Projesi

52 dakika önce

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın talimatıyla başlatılan "Hoş Geldin Bebek" projesi devam ediyor.

Başkale'de
Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın talimatıyla başlatılan "Hoş Geldin Bebek" projesi devam ediyor.

Proje kapsamında Kaymakam Solak'ın eşi Esra Solak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sezgin Sadak Baynal ve proje ekibi, Başkale Devlet Hastanesindeki yeni doğan ünitesini ziyaret etti.


Ziyarette, ailelere bebek seti hediye edildi.

Kaymakam Solak'ın eşi Esra Solak, hastalarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:10 Kaynak: AA

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