Başkale'de jandarma bayram denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik şube ekipleri, Van- Hakkari karayolu üzerindeki Çamlık Yol Kontrol Noktasında Kurban Bayramı dolayısıyla denetim yaptı. Denetimlerde kurallara uymaları noktasında sürücüleri uyaran jandarma ekipleri, şeker ve çikolata ikramında bulunarak bayramlarını kutladı. - VAN

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