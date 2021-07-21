Van'ın Başkale ilçesinde denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, kontrol noktasında vatandaşları kurallara riayet etmeleri hususunda uyararak, bayramlarını kutladı.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik şube ekipleri, Van- Hakkari karayolu üzerindeki Çamlık Yol Kontrol Noktasında Kurban Bayramı dolayısıyla denetim yaptı. Denetimlerde kurallara uymaları noktasında sürücüleri uyaran jandarma ekipleri, şeker ve çikolata ikramında bulunarak bayramlarını kutladı. - VAN
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Başkale'de jandarma bayram denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika