Başkale'de jandarmadan kış lastiği uygulaması - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde Jandarma trafik ekipleri, Van- Hakkari kara yolunda kış lastiği denetimi yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, şehirler arası yük, yolcu ve öğrenci servisi taşımacılığı yapan araçların lastiklarını kontrol etti.

Kış mevsimiyle kar, yağmur ve buzlanma gibi hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri uyaran ekipler, en kısa zamanda lastiklerin takılması gerektiğini iletti.