Son Dakika Haberleri: Başkale'de Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Başkale'de Kaçak Sigara Ele Geçirildi

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde 16 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Başkale'de Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde 16 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çaldıran Mahallesi'nde kaçak sigara bulunduğu yönünde istihbarat aldıkları adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, gümrük kaçağı 16 bin 500 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:46 Kaynak: AA

Van, Başkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Ahmet Kural Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi Erdoğan: Devlet Korumasındaki Gençlerimiz İlk Defa Öğretmenlik, Mühendislik, Hemşirelik Gibi Unvanlara Atanıyor

İsrail, Erken Seçime Gitme Kararı Aldı 2019'a Girmeden SGK'ya Borçlanma Talebinde Bulunanlar 20 Bin Liraya Kadar Kara Geçecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 15:53:10. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkale'de Kaçak Sigara Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]