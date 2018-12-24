Başkale'de Kaçak Sigara Ele Geçirildi
1 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde 16 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van
'ın Başkale
ilçesinde 16 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çaldıran
Mahallesi'nde kaçak sigara bulunduğu yönünde istihbarat aldıkları adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, gümrük kaçağı 16 bin 500 paket sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:46 Kaynak: AA
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