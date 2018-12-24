Başkale'de Kaçak Sigaraya 2 Gözaltı
8 dakika önce
VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın arama yaptığı 2 evde 16 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındıBaşkale Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı 40 kilometre uzaklıkta bulunan Çaldıran Mahallesi'ne operasyon düzenleyerek çeşitli adreslerde arama yaptı.
VAN'ın Başkale
ilçesinde, jandarmanın arama yaptığı 2 evde 16 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
Başkale Jandarma
Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı 40 kilometre uzaklıkta bulunan Çaldıran
Mahallesi'ne operasyon düzenleyerek çeşitli adreslerde arama yaptı. A.D. ve S.A.'ya ait evlerde yapılan aramalarda yurda yasa dışı yolardan getirildiği belirtilen 16 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili A.D. ve S.A. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
- Van
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:29 Kaynak: DHA
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