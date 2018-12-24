Son Dakika Haberleri: Başkale'de Kaçak Sigaraya 2 Gözaltı

Başkale'de Kaçak Sigaraya 2 Gözaltı

8 dakika önce

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın arama yaptığı 2 evde 16 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındıBaşkale Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı 40 kilometre uzaklıkta bulunan Çaldıran Mahallesi'ne operasyon düzenleyerek çeşitli adreslerde arama yaptı.

Başkale'de Kaçak Sigaraya 2 Gözaltı, System.String[]
VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın arama yaptığı 2 evde 16 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Başkale Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı 40 kilometre uzaklıkta bulunan Çaldıran Mahallesi'ne operasyon düzenleyerek çeşitli adreslerde arama yaptı. A.D. ve  S.A.'ya ait evlerde yapılan aramalarda yurda yasa dışı yolardan getirildiği belirtilen 16 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili A.D. ve S.A. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. 

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:29 Kaynak: DHA

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