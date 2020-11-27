Başkale'de kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınlara 'KADES' uygulaması tanıtıldı.

Başkale Kaymakamlığı toplantı salonunda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın başkanlığında Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme' toplantısı düzenlendi. Başkale Kaymakamlığı ve Başkale Belediyesi, polis ve jandarma ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik Başkale merkezde faaliyet gerçekleştirdi. Polis ekiplerince kurulan stantta, kadın askerler, polisler, kaymakamlık ve belediye personeli kadınlara broşür dağıtarak KADES uygulamasını kadınlara tanıttı.

Kadın polisler ve askerler, isteyen kadınların cep telefonuna KADES uygulamasını indirmesine yardımcı oldu. - VAN