Son Dakika Haberleri: Başkale'de Kar Esareti

Başkale'de Kar Esareti

1 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Başkale'de Kar Esareti, System.String[]
VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, kapanan yolların açılması için Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.

Olumsuz hava muhalefeti nedeniyle Başkale ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edilirken, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlar da idari izinli sayıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:53 Kaynak: İHA

Van, Başkale, Güncel
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