Son Dakika Haberleri: Başkale'de Kar Etkili Oluyor

Başkale'de Kar Etkili Oluyor

2 saat önce

Başkale ilçesinde kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

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Başkale ilçesinde kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Başkale Belediyesi ekipleri, yoğun kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına da devam ediyor.

Merkez cadde ve yollardan başlatılan kar temizleme çalışmalarının ilçe genelinde gerçekleştirileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:57 Kaynak: AA

Başkale, Güncel
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