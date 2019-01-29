Başkale'de Kar Etkili Oluyor
2 saat önce
Başkale ilçesinde kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Başkale
ilçesinde kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Başkale Belediyesi ekipleri, yoğun kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına da devam ediyor. Merkez
cadde ve yollardan başlatılan kar temizleme çalışmalarının ilçe genelinde gerçekleştirileceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:57 Kaynak: AA
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