Son Dakika Haberleri: Başkale'de Kar Kalınlığı, İş Makinesinin Boyunu Aştı

Başkale'de Kar Kalınlığı, İş Makinesinin Boyunu Aştı

1 saat önce

VAN'ın Başkale ilçesinde kardan kapanan mahalle yolları, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından açılıyor.

Başkale'de Kar Kalınlığı, İş Makinesinin Boyunu Aştı, System.String[]
VAN'ın Başkale ilçesinde kardan kapanan mahalle yolları, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından açılıyor. Biriken karın yüksekliğinin, çalışma yapan iş makinelerinin boyunu aştığı görüldü.

Yoğun kar yağışının ardından bazı bölgelerde kar kalınlığı 4 metreyi bulurken, yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler de zorlu bir mesai yaşıyor. Metrelerce yükseklikte karın bulunduğu Başkale'ye bağlı Aşağı ve Yukarı Darıca mahalleleri ile bağlı Keser mezrasının yollarını açmak için Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürüttü.

Ekipler, boyu 4 metreyi aşan kar kütlelerinin bulunduğu yolu, yoğun bir çalışmanın ardından ulaşıma açtı. Ekipler, yaptıkları zorlu mücadeleyi cep telefonlarıyla da kaydetti.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:30 Kaynak: DHA

Van, Başkale, Güncel
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