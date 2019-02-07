Başkale'de Kar Kalınlığı, İş Makinesinin Boyunu Aştı
2 saat önce
VAN'ın Başkale ilçesinde kardan kapanan mahalle yolları, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından açılıyor.
VAN'ın Başkale
ilçesinde kardan kapanan mahalle yolları, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından açılıyor. Biriken karın yüksekliğinin, çalışma yapan iş makinelerinin boyunu aştığı görüldü.
Yoğun kar yağışının ardından bazı bölgelerde kar kalınlığı 4 metreyi bulurken, yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler de zorlu bir mesai yaşıyor. Metrelerce yükseklikte karın bulunduğu Başkale'ye bağlı Aşağı ve Yukarı Darıca
mahalleleri ile bağlı Keser mezrasının yollarını açmak için Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürüttü.
Ekipler, boyu 4 metreyi aşan kar kütlelerinin bulunduğu yolu, yoğun bir çalışmanın ardından ulaşıma açtı. Ekipler, yaptıkları zorlu mücadeleyi cep telefonlarıyla da kaydetti. - Van
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:58 Kaynak: DHA
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