Son Dakika Haberleri: Başkale'de Kar Kalınlığının 2 Metreyi Bulduğu Mahalle Yolları Açılıyor

Başkale'de Kar Kalınlığının 2 Metreyi Bulduğu Mahalle Yolları Açılıyor

37 dakika önce

Başkale'de kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu mahalle yolları açılıyorVAN - Van'ın Başkale ilçesinde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kırsal mahalle yollarında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Başkale'de kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu mahalle yolları açılıyor

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kırsal mahalle yollarında çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Başkale'nin İran sınırındaki kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmaları geceli gündüzlü sürdürülüyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu İran sınırındaki kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdüren ekipler, zaman zaman zor anlar yaşıyor. Bazı bölgelerde rüzgar ve tipi nedeniyle biriken karın yüksekliği, çalışma yapan iş makinelerinin boyunu aşıyor.
İran sınırına yakın Koçdağı ve Erenler mahallelerinin yolu, karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu açabildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:20 Kaynak: İHA

Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 Mayıs'tan İtibaren Mağaza Poşetleri de Market Poşetleri de 25 Kuruşa Satılacak Selahattin Demirtaş, Twitter'dan Seçmene Çağrı Yaptı: Günlük Siyasi Tartışmaları Sandığa Götürmeyin Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 11:57:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkale'de Kar Kalınlığının 2 Metreyi Bulduğu Mahalle Yolları Açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]