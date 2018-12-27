Son Dakika Haberleri: Başkale'de Kar Tatili

Başkale'de Kar Tatili

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

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Van'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle ilçedeki tüm okulların yarın (28 Aralık 2018 Cuma) için tatil edildiği bildirildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:10 Kaynak: İHA

Van, Başkale, Kar, Güncel
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