Başkale'de Kar Tatili
1 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.
Van
'ın Başkale
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.
Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar
yağışı nedeniyle ilçedeki tüm okulların yarın (28 Aralık
2018 Cuma) için tatil edildiği bildirildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:10 Kaynak: İHA
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