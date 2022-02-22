Başkale'de kar temizleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Başkale'de kar temizleme çalışmaları sürüyor

22.02.2022 14:27
Başkale'de kar temizleme çalışmaları sürüyor

Van'ın Başkale ilçesinde çığ tehlikesine rağmen belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Van'ın Başkale ilçesinde çığ tehlikesine rağmen belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi ile Başkale Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu İran sınırındaki kırsal mahallelerde ve Sınır Hudut Hattı bölgesinde yolları açmak için çaba gösteriyor.

Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı bölgelerde zor koşullarda çalışan ekiplerin açtığı yollar kardan tüneli andırıyor.

Karla mücadele ekipleri, yüksek kesimde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için tüm yolları açık tutmaya çalışıyor.

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Büyükşehir Belediyesi, Başkale, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkale'de kar temizleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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