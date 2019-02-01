Başkale'de Kar Temizleme Çalışması
1 saat önce
Başkale'de kar temizleme çalışmasıVAN - Van'ın Başkale Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Başkale
'de kar temizleme çalışması
VAN - Van
'ın Başkale Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve diğer yerleşim yerlerinde herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, ilçedeki hastane, okul ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddelerde geç saatlere kadar kar temizleme çalışması yürütüyor.
Toplanan karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınırken, ekipler ise buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapıyor.
Öte yandan, Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şubesi ekipleri de, dün geceden beri 18 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açarken, 8 mahalle yolunda ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:20 Kaynak: İHA
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