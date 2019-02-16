Başkale'de Kar Temizliği
1 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde belediye ekipleri, 2 gün boyunca aralıksız yağan karı, ilçe dışına çıkarmak için çalışmalara başladı.
Van
'ın Başkale
ilçesinde belediye ekipleri, 2 gün boyunca aralıksız yağan karı, ilçe dışına çıkarmak için çalışmalara başladı.
Başkale Belediyesi kar çalışmalarını hızlandırdı. 2 gün boyunca aralıksız yağan ve yer yer 1 metreyi geçen kardan dolayı ekipler, çarşı merkezi içerisini birken karları ilçe dışına çıkarmak için gece geç saatlere kadar çalıştı. Belediye ekipleri, vatandaşların ulaşım sorunu yaşamamaları için ilçedeki 4 mahallenin ana yolları, sokaklarını açtıklarını ve çarşı merkezindeki karları da toplayarak ilçe dışına çıkaracaklarını belirttiler. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:40 Kaynak: İHA
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