Başkale'de Kar Temizliği

Başkale'de kar temizliğiVAN - Van'ın Başkale ilçesinde belediye ekipleri, 2 gün boyunca aralıksız yağan karı, ilçe dışına çıkarmak için çalışmalara başladı.

Başkale'de kar temizliği



VAN - Van'ın Başkale ilçesinde belediye ekipleri, 2 gün boyunca aralıksız yağan karı, ilçe dışına çıkarmak için çalışmalara başladı.

Başkale Belediyesi kar çalışmalarını hızlandırdı. 2 gün boyunca aralıksız yağan ve yer yer 1 metreyi geçen kardan dolayı ekipler, çarşı merkezi içerisini birken karları ilçe dışına çıkarmak için gece geç saatlere kadar çalıştı. Belediye ekipleri, vatandaşların ulaşım sorunu yaşamamaları için ilçedeki 4 mahallenin ana yolları, sokaklarını açtıklarını ve çarşı merkezindeki karları da toplayarak ilçe dışına çıkaracaklarını belirttiler.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Şehit Nişanlısının "Acı Çekiyorum" Deyip Kazandığı Tazminata Aileden Tepki: Oğlumu Tekrar Şehit Verdim

İYİ Parti, 79 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı

Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 2 Erkeğin HIV Virüsü Taşıdıkları Ortaya Çıktı