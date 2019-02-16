Başkale'de Kar Temizliği
44 dakika önce
Başkale'de kar temizliğiVAN - Van'ın Başkale ilçesinde belediye ekipleri, 2 gün boyunca aralıksız yağan karı, ilçe dışına çıkarmak için çalışmalara başladı.
Başkale'de kar temizliği
VAN - Van'ın Başkale ilçesinde belediye ekipleri, 2 gün boyunca aralıksız yağan karı, ilçe dışına çıkarmak için çalışmalara başladı.
Başkale Belediyesi kar çalışmalarını hızlandırdı. 2 gün boyunca aralıksız yağan ve yer yer 1 metreyi geçen kardan dolayı ekipler, çarşı merkezi içerisini birken karları ilçe dışına çıkarmak için gece geç saatlere kadar çalıştı. Belediye ekipleri, vatandaşların ulaşım sorunu yaşamamaları için ilçedeki 4 mahallenin ana yolları, sokaklarını açtıklarını ve çarşı merkezindeki karları da toplayarak ilçe dışına çıkaracaklarını belirttiler.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:44 Kaynak: İHA
Şehit Nişanlısının "Acı Çekiyorum" Deyip Kazandığı Tazminata Aileden Tepki: Oğlumu Tekrar Şehit Verdim
İYİ Parti, 79 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı
Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 2 Erkeğin HIV Virüsü Taşıdıkları Ortaya Çıktı