Son Dakika Haberleri: Başkale'de Kar Temizliği

Başkale'de Kar Temizliği

44 dakika önce

Başkale'de kar temizliğiVAN - Van'ın Başkale ilçesinde belediye ekipleri, 2 gün boyunca aralıksız yağan karı, ilçe dışına çıkarmak için çalışmalara başladı.

Başkale'de Kar Temizliği, System.String[]
Başkale'de kar temizliği

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde belediye ekipleri, 2 gün boyunca aralıksız yağan karı, ilçe dışına çıkarmak için çalışmalara başladı.
Başkale Belediyesi kar çalışmalarını hızlandırdı. 2 gün boyunca aralıksız yağan ve yer yer 1 metreyi geçen kardan dolayı ekipler, çarşı merkezi içerisini birken karları ilçe dışına çıkarmak için gece geç saatlere kadar çalıştı. Belediye ekipleri, vatandaşların ulaşım sorunu yaşamamaları için ilçedeki 4 mahallenin ana yolları, sokaklarını açtıklarını ve çarşı merkezindeki karları da toplayarak ilçe dışına çıkaracaklarını belirttiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:44 Kaynak: İHA

Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit Nişanlısının "Acı Çekiyorum" Deyip Kazandığı Tazminata Aileden Tepki: Oğlumu Tekrar Şehit Verdim İYİ Parti, 79 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 2 Erkeğin HIV Virüsü Taşıdıkları Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 00:28:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkale'de Kar Temizliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]