Başkale'de Kar Temizliği
1 saat önce
Van'ın Başkale Belediyesi ekipleri, 2 gün boyunca aralıksız yağan karı ilçe dışına çıkarmak için yoğun şekilde çalışıyor.
Van
'ın Başkale
Belediyesi ekipleri, 2 gün boyunca aralıksız yağan karı ilçe dışına çıkarmak için yoğun şekilde çalışıyor.
Başkale Belediyesi, Nisan ayına sayılı günler kala hala kar çalışmaları yürütüyor. 2 gün boyunca aralıksız yağan ve yüksek kesimlerde 1 metreyi geçen kardan dolayı ekipler çarşı merkezinde gece geç saatlere kadar çalışma yapıyor. Belediye ekipleri, vatandaşların ulaşım sorunu yaşamamaları için ilçedeki 4 mahallenin ana yollarını ve sokaklarını açtıklarını, çarşı merkezindeki karları da toplayarak ilçe dışına çıkaracaklarını belirtti. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:25 Kaynak: İHA
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