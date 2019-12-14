Başkale'de kar yağışı - Son Dakika
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Başkale'de kar yağışı

6 saat önce

VAN'ın Başkale ilçesi, kar yağışı ile beyaza büründi.

Başkale'de kar yağışı, System.String[]

VAN'ın Başkale ilçesi, kar yağışı ile beyaza büründi. Ekipler karla mücadele çalışmalarına başladı.

Başkale ilçeinde, bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak ve güneşli hava, dünden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Van- Hakkari karayolu Güzeldere Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı. Zincirsiz trafiğe çıkan araç sürücüleri yollarda kalırken, Başkale Belediye Başkanlığı karla mücadele ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Belediyenin kriz masası koordinesinde birim müdürlerinin denetiminde yürütülen karla mücadele çalışmalarının yağış süresince ilçe genelinde sürdürüleceği belirtildi.


Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:16 Kaynak: DHA
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