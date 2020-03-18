Başkale'de kar yağışı - Son Dakika

Başkale'de kar yağışı
6 saat önce
İlçe merkezinden görüntüler Seyir halindeki araçlardan görüntüler VAN - Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.
İlçe merkezinden görüntüler
Seyir halindeki araçlardan görüntüler VAN - Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:07 Kaynak: AA
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