Başkale'de kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkale'de kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Başkale'de kar yağışı etkili oldu

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesi, dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı ile 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Başkale'de kar yağışı etkili oldu, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesi, dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı ile 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Başkale Belediye Başkanlığı karla mücadele ekipleri, sabahın erken saatlerinde kar mesaisine başladı. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kapanan 40 mahalle ve 50 mezra yolunun açılması için Van Büyükşehir Belediyesiyle Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Belediyenin kriz masası koordinesinde birim müdürlerinin denetiminde yürütülen karla mücadele çalışmalarının yağış süresince ilçe genelinde sürdürüleceği belirtildi. - VAN

Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar yağışı etkili oluyor
Kılıçdaroğlu'ndan "Van'a 20 katrilyon harcadık" diyen Erdoğan'a yanıt: Neden 644 insan ölmeden önce harcamadın? Oğuzhan Özyakup, Van Persie'den özür dilediğini açıkladı Mahmud Abbas'tan Trump'a yanıt: Tarihe Kudüs'ü satan bir lider olarak geçmeyeceğim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 17:24:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkale'de kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]